دواء مستخدم منذ عقود يفتح آفاقاً جديدة لعلاج مرض وراثي في القلب

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن دواءً يُستخدم منذ نحو 50 عاماً لعلاج مرض وراثي نادر قد يحمل فوائد علاجية لمرضى اعتلال عضلة القلب الضخامي، أحد أكثر أمراض القلب الوراثية شيوعاً، ما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين حياة المصابين بهذا المرض.

وذكر موقع “نو ريدج” المتخصص في الأخبار الطبية، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن الدراسة أجراها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية ونُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، وشملت 154 بالغاً مصاباً باعتلال عضلة القلب الضخامي، حيث أظهرت أن دواء “تراينتين” المستخدم لعلاج مرض ويلسون الوراثي النادر، أسهم في خفض سماكة عضلة القلب، ولا سيما لدى المرضى الذين يعانون حالات متقدمة، مع تسجيل آثار جانبية محدودة.

وأوضح الباحثون أن الدواء يعمل من خلال تنظيم مستويات النحاس داخل خلايا القلب، إذ يساعد على تعزيز توفره بكميات مناسبة لدعم إنتاج الطاقة، والتخلص من تراكمه الزائد الذي قد يسبب أضراراً خلوية تؤدي إلى الإجهاد والتندب، وهي آلية سبق اختبارها في نماذج حيوانية وأظهرت نتائج مشجعة.

وأشار الفريق البحثي إلى أن هذه الدراسة تعد من أوائل التجارب التي تقدم أدلة سريرية على إمكانية استخدام “تراينتين” في علاج اعتلال عضلة القلب الضخامي، بعد أن اقتصر استخدامه لعقود طويلة على معالجة مرض ويلسون الناجم عن تراكم النحاس في الجسم.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة ضرورة إجراء مزيد من الدراسات على نطاق أوسع للتحقق من فاعلية الدواء، ومعرفة مدى تأثير تحسن بنية عضلة القلب في جودة حياة المرضى، قبل اعتماده علاجاً جديداً لهذا المرض.