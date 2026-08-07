أوبن إيه آي تتيح محادثات نصية غير محدودة لمستخدمي شات جي بي تي المجانيين

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» توسيع مزايا خدمة «شات جي بي تي» لمستخدمي الخطة المجانية وباقة «Go»، عبر إتاحة إجراء محادثات نصية غير محدودة مع روبوت الدردشة، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر موقع (The Verge) التقني أمس الخميس، أن التحديث الجديد سيشمل الرسائل النصية فقط، بينما ستبقى المحادثات التي تتضمن ملفات أو صوراً خاضعة للحدود المفروضة حالياً، وفقاً لما أعلنته الشركة.

وكان مستخدمو النسخة المجانية وباقة «Go» يواجهون قيوداً على عدد الرسائل النصية عند تجاوز الحد المسموح به، إلا أن «أوبن إيه آي» قررت إزالة هذه القيود ضمن خطتها لتوسيع الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي.

كما تعتزم الشركة إضافة زر «Think» أو «التفكير» لمستخدمي الخطط المجانية وباقة «Go»، بما يتيح لهم الاستفادة من قدرات استدلال متقدمة عند التعامل مع الأسئلة الأكثر تعقيداً.

وأعلنت «أوبن إيه آي» أيضاً تحديث النموذج الافتراضي في «شات جي بي تي» للمستخدمين المجانيين إلى نموذج GPT-5.6 Luna، في حين يحصل مشتركو باقتي «Plus» و«Pro» على تحديث لنموذج GPT-5.6 Sol، الذي يركز على تحسين دقة الإجابات والتعامل مع البيانات.

وأوضحت الشركة أن النموذج المحدث يهدف إلى تقليل الأخطاء المرتبطة بالتواريخ والأرقام والمصادر والافتراضات، وتقديم إجابات أكثر مباشرة ودقة، إضافة إلى توفير خيارات جديدة للمشتركين للتحكم بمستوى التفكير المستخدم في توليد الإجابات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار منافسة شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتها وزيادة إتاحة أدواتها أمام شريحة أوسع من المستخدمين.