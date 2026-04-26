اكتشاف رغيف خبز متفحم عمره 2000 عام في موقع أثري بسويسرا

برن-سانا

أعلن باحثون في سويسرا عن اكتشاف أثري نادر يتمثل في قطعة خبز متفحمة، يُعتقد أن عمرها يقارب 2000 عام، عُثر عليها في موقع “فيندونيـسا” الأثري بمنطقة وينديش.

ووفقاً لما نشره موقع interestingengineering العلمي أمس السبت، جاء هذا الاكتشاف خلال مسح روتيني أُجري في آب 2025 تمهيداً لأعمال تطوير سكني في المنطقة، حيث أدت عمليات الحفر إلى الكشف عن بقايا مستوطنة رومانية قديمة في موقع “فيندونيـسا”، أحد أبرز المواقع الأثرية في سويسرا.

وخلال أعمال التنقيب، عثر الفريق على بقايا منشآت قديمة وأدوات متنوعة، إلا أن الاكتشاف الأبرز كان كتلة سوداء متفحمة نُقلت إلى المختبرات المختصة لإجراء التحاليل اللازمة.

وبعد الفحص الأولي، أكد مختصون في علم الآثار النباتية بجامعة بازل أن القطعة يُرجّح أنها رغيف خبز دائري الشكل، يبلغ قطره نحو 10 سنتيمترات وسماكته قرابة 3 سنتيمترات، وقد ساهمت عملية التفحم والظروف البيئية في الحفاظ عليه.

ومن المقرر نقل العينة إلى مختبر متخصص في فيينا لإجراء تحاليل دقيقة تهدف إلى تحديد مكوناتها، بما قد يساهم في توسيع المعرفة حول أنماط التغذية وأساليب إعداد الطعام في العصور القديمة.

ويُتوقع أن يقدم هذا الاكتشاف مؤشرات جديدة حول الحياة اليومية في الحقبة الرومانية، من خلال دراسة المواد الغذائية المستخدمة آنذاك.