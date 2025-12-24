شركة طيران تفرض رسوماً إجبارية على أصحاب الوزن الزائد

واشنطن-سانا

أعلنت شركة الطيران الأميركية “ساوث ويست إيرلاينز” عن تعديل جديد في سياستها المتعلقة بالركاب ذوي الوزن الزائد، يقضي بإلزامهم بحجز وشراء مقعد إضافي عند السفر، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات والاستياء.

وذكرت صحيفة مترو البريطانية أن الشركة قررت تطبيق السياسة الجديدة اعتباراً من السابع والعشرين من كانون الثاني عام 2026، بعد أن كانت تتيح سابقاً للركاب الحصول على مقعد إضافي مجاناً عند الحاجة، أو استرداد قيمته في حال عدم استخدامه.

وحسب القرار الجديد، يتوجب على الركاب الذين يشغل وزنهم مساحة تتجاوز المقعد الواحد، حجز مقعدين مسبقاً عند شراء التذكرة، ضمن فئة الحجز نفسها، على أن يقتصر استرداد قيمة المقعد الثاني في حالات محدودة فقط، إذا بقي أحد المقعدين شاغراً طوال الرحلة.

وأثار هذا الإجراء استياء منظمات معنية بحقوق ذوي الوزن الزائد، حيث اعتبرت الجمعية الوطنية لتقدم قبول الوزن الزائد (NAAFA)، أن القرار يشكل عبئاً إضافياً على الركاب ويحدّ من فرصهم في السفر الجوي.

وقالت المديرة التنفيذية للجمعية، تايجرس أوزبورن: إن شركة “ساوث ويست” كانت تُعدّ خياراً مفضلاً للعديد من الركاب الذين يتجنبون السفر جواً خشية التعرض لمواقف محرجة، معتبرة أن التغيير الجديد يقلل من حرية التنقل ويزيد من تكلفة السفر.