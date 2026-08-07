باحثون أمريكيون يطورون روبوتاً مجنزراً لمكافحة حرائق الغابات بالنيتروجين السائل

واشنطن-سانا

طور باحثون في جامعة نورث إيسترن الأمريكية نموذجاً أولياً لروبوت مجنزر يمكن التحكم به عن بعد، ويستخدم النيتروجين السائل لإخماد الحرائق، بهدف الوصول إلى المناطق الخطرة وتقليل تعرض رجال الإطفاء للمخاطر.

وذكرت شبكة Northeastern Global News التابعة لجامعة نورث إيسترن الأسبوع الماضي، أن الباحثين هايدن هيشمه وأوبو ليو ويانيس ليفينديس طوروا مركبة روبوتية قادرة على التحرك في التضاريس الوعرة، وحمل خزان من النيتروجين السائل وضخه إلى موقع الحريق عبر خرطوم معزول.

وأظهرت التجارب المخبرية أن المركبة تمكنت من الاقتراب من الحرائق وإيصال النيتروجين السائل مباشرة إلى منطقة اللهب، ما أدى إلى إخماد حرائق صغيرة شملت نباتات جافة وحرائق سوائل قابلة للاشتعال، حيث يعمل النيتروجين السائل عند وصوله إلى النار على التبخر والتمدد بسرعة، ما يسهم في خفض درجة حرارة المادة المشتعلة وتقليل الأكسجين المحيط بها.

ويستهدف الروبوت التعامل خصوصاً مع الحرائق الصغيرة والنقاط الساخنة والمناطق التي يصعب على رجال الإطفاء الوصول إليها بأمان، بدلاً من مواجهة الحرائق الواسعة مباشرة، مع إمكانية تطوير التقنية مستقبلاً لاستخدامها ضمن مركبات أكبر مخصصة لمكافحة الحرائق.

وتشير النتائج الحالية إلى إمكان الاستفادة من المركبات الروبوتية في تقليل المخاطر التي يتعرض لها رجال الإطفاء، إلا أن التقنية لا تزال في مراحل البحث والتطوير، وتحتاج إلى مزيد من الاختبارات الميدانية قبل اعتمادها على نطاق واسع في مكافحة حرائق الغابات.