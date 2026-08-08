مركز أمن المعلومات يحذّر من أداة سيبرانية هجومية ويوصي بإجراءات ‏لتعزيز الحماية ‏

11111 مركز أمن المعلومات يحذّر من أداة سيبرانية هجومية ويوصي بإجراءات ‏لتعزيز الحماية ‏

‏ ‏دمشق-سانا‏
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حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من ‏أداة “‏Vipere‏” الهجومية الناشئة لقدرتها على دمج تصعيد الصلاحيات إلى ‏مستوى ‏SYSTEM‏ مع التخفي داخل عمليات موثوقة وتعطيل تتبع الأحداث، ‏بما يصعّب رصد النشاط الضار والاستجابة له.‏
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وأوضح المركز، في منشور له على صفحة الهيئة على الفيسبوك اليوم ‏السبت، أن الأداة تعتمد على استغلال خدمة مرتبطة بـ ‏Visual Studio ‎Installer، واختطاف ‏AppDomainManager، والتنفيذ داخل الذاكرة ‏دون كتابة ملفات على القرص.‏
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ودعا المركز لتحديث بيئات ‏Visual Studio‏ وWindows‏ وتطبيق مبدأ ‏الصلاحيات الأدنى، واستخدام سياسات ‏WDAC‏ لمنع تحميل المكتبات غير ‏الموثوقة، ومراقبة متغيرات بيئة ‌‎ NET‏ وعمليات تحميل ‏DLL‏ المشبوهة عبر ‏Sysmon إلى جانب اعتماد أدوات حماية تستند إلى مستوى النواة وتفعيل ‏ميزات الحماية المعتمدة على العتاد مثل ‏CET‏””.‏
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وكان مركز أمن المعلومات أصدر في الـ 26 من شهر تموز الماضي تنبيهاً ‏أمنياً بشأن ثغرة تحمل اسم ‏CertiGhost‏ تصيب أنظمة المفاتيح العامة بتقييم ‏خطورة يبلغ 8.8 من 10 وذلك دعماً لحماية البنى التحتية الرقمية.‏

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