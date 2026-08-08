دمشق-سانا
حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من أداة “Vipere” الهجومية الناشئة لقدرتها على دمج تصعيد الصلاحيات إلى مستوى SYSTEM مع التخفي داخل عمليات موثوقة وتعطيل تتبع الأحداث، بما يصعّب رصد النشاط الضار والاستجابة له.
وأوضح المركز، في منشور له على صفحة الهيئة على الفيسبوك اليوم السبت، أن الأداة تعتمد على استغلال خدمة مرتبطة بـ Visual Studio Installer، واختطاف AppDomainManager، والتنفيذ داخل الذاكرة دون كتابة ملفات على القرص.
ودعا المركز لتحديث بيئات Visual Studio وWindows وتطبيق مبدأ الصلاحيات الأدنى، واستخدام سياسات WDAC لمنع تحميل المكتبات غير الموثوقة، ومراقبة متغيرات بيئة NET وعمليات تحميل DLL المشبوهة عبر Sysmon إلى جانب اعتماد أدوات حماية تستند إلى مستوى النواة وتفعيل ميزات الحماية المعتمدة على العتاد مثل CET””.
وكان مركز أمن المعلومات أصدر في الـ 26 من شهر تموز الماضي تنبيهاً أمنياً بشأن ثغرة تحمل اسم CertiGhost تصيب أنظمة المفاتيح العامة بتقييم خطورة يبلغ 8.8 من 10 وذلك دعماً لحماية البنى التحتية الرقمية.
مركز أمن المعلومات يحذّر من أداة سيبرانية هجومية ويوصي بإجراءات لتعزيز الحماية
دمشق-سانا