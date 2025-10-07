بريطاني وفرنسي وأمريكي يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء

استوكهولم-سانا

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، جائزة نوبل في الفيزياء لكل من البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشال ديفوريه والأمريكي جون مارتينيس، تقديرا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اللجنة قولها في بيان: “إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة لاكتشافهم النفاذ الكمومي الميكانيكي على المستوى المايكروسكوبي وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية”.

والإنجاز الثوري للعلماء الثلاثة يكمن في نقل هذه الظواهر الكمومية من المستوى المجهري الذي يشمل جسيمات قليلة فقط، إلى مستوى مايكروسكوبي يمكن رؤيته ولمسه.

وأعلنت الأكاديمية في وقت سابق فوز الأمريكيين ماري إي. برونكو، وفريد رامسديل، والياباني شيمون ساكاغوتشي بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 عن أبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي الذي فتح آفاقاً جديدةً لعلاجات مبتكرة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

يذكر أن جوائز نوبل تأسست بناءً على وصية رجل الأعمال الثري السويدي ألفريد نوبل الذي اخترع الديناميت، وتُمنح الجوائز منذ عام 1901 لأصحاب الإسهامات المتميزة في العلوم والأدب والسلام، مع حدوث بعض التوقف خلال الحربين العالميتين، وأضيفت لهذه الجوائز لاحقاً جائزة للاقتصاد، ويمولها البنك المركزي السويدي.