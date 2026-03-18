دراسة تكشف دور بكتيريا الأمعاء في تنظيم القولون العصبي

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط محتمل بين بكتيريا الأمعاء ومرض متلازمة القولون العصبي، بعد اكتشاف قدرة بعض هذه البكتيريا على إنتاج السيروتونين، وهو مركب أساسي ينظم حركة الجهاز الهضمي.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceDaily، نُشرت الدراسة في مجلة Cell Reports العلمية، ونفذها باحثون في جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس (UCLA)، حيث تمكنوا من تحديد أنواع من البكتيريا المعوية القادرة على إنتاج السيروتونين بشكل نشط داخل الأمعاء.

وأوضح الباحثون أن أكثر من 90% من السيروتونين في الجسم يُنتج داخل الأمعاء، حيث يلعب دوراً مهماً في تنظيم حركة الأمعاء ووظائف الجهاز العصبي المعوي، في إطار ما يُعرف بمحور الأمعاء والدماغ.

وأظهرت التجارب أن إدخال هذه البكتيريا إلى نماذج حيوانية أدى إلى زيادة مستويات السيروتونين وتحسن حركة الأمعاء، كما بيّنت التحليلات انخفاض أحد أنواع هذه البكتيريا لدى مرضى القولون العصبي مقارنة بالأصحاء.

ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تمهد لتطوير علاجات جديدة تعتمد على تعديل الميكروبيوم المعوي، مثل البروبيوتيك المتخصص، ما يفتح آفاقاً واعدة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

ألمانيا.. لوفتهانزا وبوش تعلنان خططاً لإلغاء آلاف الوظائف حتى 2030
آبل توسّع خدمات Apple Care+ لتشمل الأمن السيبراني وحماية الهوية الرقمية
شركة طيران كوريا الجنوبية تعلن عن صفقة ضخمة لشراء أكثر من مئة طائرة “بوينغ”
دراسة بريطانية: ارتباط زيادة السيروتونين في اللُّحاء الجبهي بأعراض انفصام الشخصية
اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية
