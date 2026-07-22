روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار مع طهران إذا كانت جادة

مانيلا-سانا



أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار وتسوية الخلافات مع إيران للتوصل لإنهاء عمليات الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إيران لا تقدم مؤشرات جادة للبدء بمفاوضات حقيقية.



ونقلت وكالة رويترز عن روبيو قوله خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا: إن واشنطن مستعدة للتفاوض وتجاوز الخلافات مع طهران في حال توافرت الجدية لدى الطرف الآخر، مشدداً على أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها.



من جانبهم، أعرب وزراء خارجية دول /آسيان/ عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوتر والتطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، داعين إلى تهدئة الأوضاع وانتهاج الحلول الدبلوماسية.



وكانت الجولات التفاوضية السابقة بين واشنطن وطهران شهدت تعثراً مستمراً، جراء الخلافات المحورية حول الملف النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، في ظل استمرار الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بالتسبب في تصعيد التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط.