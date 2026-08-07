ميتا تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتنفيذ مهام البرمجة المعقدة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ميتا» أداة جديدة للبرمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أطلقت عليها اسم Muse Code، لمساعدة المطورين على تنفيذ مهام هندسة البرمجيات المعقدة ضمن المشاريع وقواعد الأكواد البرمجية الكبيرة، في خطوة جديدة للشركة لتعزيز حضورها في مجال أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة رويترز أول أمس أن الأداة، التي ما زالت متاحة بنسخة تجريبية، تعتمد على نموذج Muse Spark 1.2، ويمكنها كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها والتحقق من نتائجها، إضافة إلى التعامل مع مشاريع برمجية طويلة ومعقدة.

وأوضحت «ميتا» أن Muse Code تستطيع تقسيم المهام البرمجية الكبيرة إلى أجزاء، وإسنادها إلى وكلاء فرعيين يعملون بالتوازي ضمن بيئات مستقلة، بما يتيح تنفيذ عدة مهام في الوقت نفسه دون التأثير في النسخة الأساسية للمشروع.

وأشارت الشركة إلى أن الأداة تحتفظ بسجل لنشاطها، ما يسمح باستئناف العمل من النقطة التي توقفت عندها في حال حدوث عطل، بدلاً من البدء بالمهمة من جديد.

وتعتمد الأداة على نموذج Muse Spark 1.2 الذي طورته «ميتا» خصيصاً للتعامل مع مهام البرمجة، فيما تتنافس الشركة في هذا المجال مع أدوات مماثلة تقدمها شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي «ميتا» لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تطوير البرمجيات، ولا سيما في المشاريع الكبيرة التي تتطلب تنفيذ مهام متعددة ومعقدة بصورة متزامنة.