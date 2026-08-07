ميتا تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتنفيذ مهام البرمجة المعقدة

photo 2026 08 07 11 13 50 ميتا تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتنفيذ مهام البرمجة المعقدة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ميتا» أداة جديدة للبرمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أطلقت عليها اسم Muse Code، لمساعدة المطورين على تنفيذ مهام هندسة البرمجيات المعقدة ضمن المشاريع وقواعد الأكواد البرمجية الكبيرة، في خطوة جديدة للشركة لتعزيز حضورها في مجال أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة رويترز أول أمس أن الأداة، التي ما زالت متاحة بنسخة تجريبية، تعتمد على نموذج Muse Spark 1.2، ويمكنها كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها والتحقق من نتائجها، إضافة إلى التعامل مع مشاريع برمجية طويلة ومعقدة.

وأوضحت «ميتا» أن Muse Code تستطيع تقسيم المهام البرمجية الكبيرة إلى أجزاء، وإسنادها إلى وكلاء فرعيين يعملون بالتوازي ضمن بيئات مستقلة، بما يتيح تنفيذ عدة مهام في الوقت نفسه دون التأثير في النسخة الأساسية للمشروع.

وأشارت الشركة إلى أن الأداة تحتفظ بسجل لنشاطها، ما يسمح باستئناف العمل من النقطة التي توقفت عندها في حال حدوث عطل، بدلاً من البدء بالمهمة من جديد.

وتعتمد الأداة على نموذج Muse Spark 1.2 الذي طورته «ميتا» خصيصاً للتعامل مع مهام البرمجة، فيما تتنافس الشركة في هذا المجال مع أدوات مماثلة تقدمها شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي «ميتا» لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تطوير البرمجيات، ولا سيما في المشاريع الكبيرة التي تتطلب تنفيذ مهام متعددة ومعقدة بصورة متزامنة.

دراسة: تغير المناخ يتسبب بوفاة 16500 شخص خلال صيف 2025 في أوروبا
زهرة برية تتحدى الجفاف في كاليفورنيا بفضل تطور جيني سريع
العثور على رأس تمثال برونزي لمحارب يعود لأكثر من 2200 عام في الصين
الملح المنصهر يغذي أكبر محطة للطاقة الشمسية في الصين لإنتاج الكهرباء ليلاً
إنجاز أول مرحلة من مشروع “هورنسي 3”.. أكبر مزرعة رياح بحرية عالمياً تدخل التنفيذ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك