اكتشاف بروتين يزيد قابلية الخلايا السرطانية للاستهداف المناعي

واشنطن-سانا

كشف باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو عن بروتين جزيئي يعرف باسم KCNMB1 يتحكم في صلابة الخلايا السرطانية، مؤكدين أن تنشيطه يزيد من قابليتها للاستهداف من قبل الجهاز المناعي، ما قد يفتح المجال أمام تطوير نهج علاجي جديد للحد من انتشار السرطان.

وذكر الموقع الرسمي لجامعة إلينوي، في تقرير نشره أول أمس، أن الدراسة المنشورة في مجلة Developmental Cell العلمية، أظهرت أن الخصائص الفيزيائية للخلايا السرطانية تؤثر بصورة مباشرة في قدرتها على الانتشار ومقاومة الهجوم المناعي، وحددت بروتين KCNMB1 بوصفه هدفاً علاجياً واعداً.

وأوضح الباحثون أن الخلايا السرطانية المنتشرة تكون عادة أكثر ليونة ومرونة من الخلايا السليمة، ما يساعدها على الانفصال عن الورم الأصلي والانتقال إلى أعضاء أخرى، كما يقلل من قدرة الخلايا المناعية، مثل الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية، على تدميرها، إذ تميل هذه الخلايا إلى الانحناء عند تعرضها للهجوم بدلاً من التحطم.

وبيّنت الدراسة أن بروتين KCNMB1 ينظم حركة أيونات البوتاسيوم عبر أغشية الخلايا، وأن زيادة نشاطه تؤدي إلى رفع صلابة الخلايا السرطانية، في حين يؤدي انخفاض مستواه إلى جعلها أكثر ليونة، الأمر الذي يؤثر في قدرة الجهاز المناعي على القضاء عليها.

واختبر فريق البحث دواء BMS-204352، المنشط لقنوات البوتاسيوم، على نماذج حيوانية مصابة بسرطان الثدي النقيلي، وأظهرت النتائج أنه أسهم في الحد من نمو الأورام المنتشرة في الرئتين، وعزز قدرة الخلايا المناعية على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

وأشار الباحثون إلى أن الأورام السرطانية تهيئ بيئة غنية بالبوتاسيوم قد تؤدي إلى إضعاف صلابة الخلايا، والحد من كفاءة الاستجابة المناعية، في حين يسهم تنشيط قنوات البوتاسيوم في استعادة الخصائص الفيزيائية التي تجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للتدمير.

ولا تزال هذه النتائج تتطلب مزيداً من الدراسات قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر، إلا أنها تقدم اتجاهاً علاجياً جديداً يعتمد على تعديل الخصائص الميكانيكية للخلايا السرطانية لتعزيز فاعلية الجهاز المناعي في مكافحة انتشار الأورام.