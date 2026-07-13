دراسة تكشف خصائص بيولوجية للفأر الشوكي الذهبي قد تدعم أبحاث الشيخوخة

واشنطن-سانا

كشف باحثون أمريكيون أن الفأر الشوكي الذهبي، الذي يعيش في مناطق من شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، يمتلك خصائص بيولوجية فريدة قد تسهم في فهم آليات مقاومة الشيخوخة والحفاظ على الصحة في مراحل متقدمة من العمر.

وذكر موقع دويتشه فيله الألماني في تقرير حديث أن الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية Science Advances، قادها الباحث فيشوا ديب ديكسيت، المتخصص في علم الأمراض والمناعة بجامعة ييل الأمريكية، وركزت على دراسة الآليات التي تمكن هذا النوع من القوارض من الحفاظ على كفاءته المناعية والمعرفية لفترات أطول مقارنة بغيره من القوارض.

وأوضح الباحثون أن الفأر الشوكي الذهبي يتميز بقدرة استثنائية على مقاومة التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، إذ يحافظ على وظائف الدماغ والذاكرة وكفاءة الجهاز المناعي، إضافة إلى قدرته على الحد من الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة، التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في صحة الأنسجة والأعضاء.

وأشار الفريق إلى أن هذا النوع من الفئران يتمتع بعمر أطول من معظم القوارض المشابهة، إذ قد يصل إلى نحو 14 عاماً، كما أظهرت الدراسة أن جروح الفأر الشوكي الذهبي تلتئم بسرعة وتترك ندوباً أقل وضوحاً، ما يشير إلى امتلاكه قدرات متقدمة على تجديد الأنسجة تستمر حتى المراحل العمرية المتقدمة، فضلاً عن احتفاظه بقدراته الذهنية والمعرفية التي تتراجع عادة لدى كثير من الكائنات مع التقدم في السن.

وتفتح هذه الدراسة المجال أمام تطوير استراتيجيات علاجية جديدة لتعزيز الصحة والحد من آثار الشيخوخة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة خلال التقدم في العمر.