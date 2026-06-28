إيطاليا تستعد لإطلاق أول قطار يعمل بالهيدروجين للسكك الحديدية الضيقة

روما-سانا

تستعد إيطاليا لإطلاق قطار يعمل بالهيدروجين ومخصص للسكك الحديدية الضيقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز وسائل النقل المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وذكر موقع “إنجينيرز أيرلاند” أول أمس أن المشروع الذي تنفذه شركة “شتادلر” السويسرية، بالتعاون مع مشغل النقل الإيطالي “أرست” في جزيرة سردينيا، يهدف إلى توفير حل عملي للخطوط الإقليمية غير المكهربة التي يصعب تشغيل القطارات الكهربائية التقليدية عليها.

ويعتمد القطار على تصميم مبتكر، حيث زُوّد بعربة مركزية تضم خزانات الهيدروجين وخلايا الوقود، تعمل كمحطة طاقة متنقلة لشحن البطاريات الكهربائية التي تزود القطار بالطاقة أثناء سيره.

وأوضحت الشركة السويسرية المصنعة أن القطار لا يصدر أي انبعاثات كربونية، إذ يقتصر ناتج تشغيله على بخار الماء، كما يتميز بانخفاض مستويات الضوضاء والاهتزاز، ويضم مقصورات واسعة وأرضية منخفضة ونوافذ بانورامية توفر مزيداً من الراحة للركاب.

وبحسب تقديرات الخبراء، فإن تشغيل عشرة قطارات من هذا النوع من شأنه أن يسهم في خفض الانبعاثات بأكثر من 2100 طن سنوياً، على أن يُنتج وقود الهيدروجين محلياً باستخدام الطاقة الشمسية.

ويُعد مشروع سردينيا الأول من نوعه عالمياً، ومن المقرر أن تبدأ خدمة نقل الركاب عام 2028 بعد استكمال اختبارات السلامة، فيما تعمل الشركة على تطوير قطارات مماثلة لمناطق كالابريا وصقلية مع تكييف تصميمها بما يتناسب مع الظروف المحلية.