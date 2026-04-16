“أبل” تستعد لإطلاق آيباد إير بشاشة OLED في 2027 ضمن تحول تدريجي في تقنيات العرض

واشنطن-سانا

تواصل شركة “أبل” خططها لتوسيع استخدام شاشات OLED في أجهزتها اللوحية، حيث تشير تقارير حديثة إلى أن جهاز “آيباد إير” قد يحصل على هذه التقنية لأول مرة بحلول عام 2027، في إطار توجه الشركة نحو تحسين جودة العرض وكفاءة استهلاك الطاقة.

ووفقاً لما نشره موقع “GSMArena” التقني اليوم الخميس، فإن شركة “سامسونغ للشاشات” ستتولى توريد شاشات OLED الخاصة بالإصدار الجديد، مع توقعات ببدء الإنتاج الضخم خلال العام الجاري أو مطلع عام 2027، استعداداً لعملية الإطلاق المرتقبة.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز سيعتمد على لوحة من نوع LTPS OLED، التي توفر تبايناً أعلى وألواناً أكثر دقة مقارنة بشاشات LCD الحالية، ما ينعكس على تجربة الاستخدام في مشاهدة المحتوى والأعمال الإبداعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تدريجية تتبعها “أبل” لنقل مختلف أجهزتها إلى تقنيات OLED، في ظل استمرار اعتماد “آيباد إير” حالياً على شاشات LCD، بينما يقتصر استخدام OLED في الفئة الأعلى من الأجهزة اللوحية حتى الآن.