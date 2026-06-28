الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تستكمل مقابلات المتقدمين للعمل في فرعها بدير الزور

دير الزور-سانا

أنهت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم الأحد، اختبار مقابلات العمل للأشخاص المتقدمين للعمل في فرع الهيئة بمدينة دير الزور التي انطلقت أمس.

وأوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومسؤول لجنة التوظيف في مقابلات دير الزور أحمد حزرومة لمراسل سانا، أنه بعد الإعلان عن انطلاق فرع الهيئة في دير الزور، بادرت الهيئة لوضع إعلان عبر معرفاتها الإلكترونية للراغبين في شغل الوظائف الموجودة لديها.

وأضاف: إنه مع تقدم عدد كبير من المتسابقين تم تشكيل لجنة متكاملة لإجراء المقابلات والاختيار ضمن معايير واضحة وموضوعية لكل مكتب من المكاتب حسب الاختصاص، وذلك بهدف اختيار أشخاص لديهم فهم عميق للعدالة الانتقالية.

من جانبه، بيّن كل من مدير مديرية الشؤون المالية في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وعضو لجنة فرز المتقدمين مازن أبو جيب، أنهم يعتمدون على نوعين من الأسئلة التي يتم طرحها على المتقدمين، النوع الأول هو أسئلة تخصصية في مجال عمل المتقدم، والثاني أسئلة شخصية تعكس صحة الوثائق المقدمة، إضافة إلى نشاط المتسابق خلال سنوات الثورة من عام 2011 وحتى التحرير.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية افتتحت في نيسان الماضي فرعها في محافظة دير الزور، بما يسهم في تعزيز العدالة، ويعرف الضحايا بحقوقهم وآلية استردادها.