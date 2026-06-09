علماء يطورون مركباً تجريبياً واعداً لإبطاء تطور ألزهايمر

برن-سانا

توصل علماء من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ إلى تطوير مركب تجريبي جديد، قد يفتح آفاقاً واعدة في علاج مرض ألزهايمر، بعد أن أظهرت الدراسات المخبرية قدرته على الحد من فقدان الخلايا العصبية وإبطاء تطور المرض، عبر استهداف آلية بيولوجية مختلفة عن تلك التي تعتمدها العلاجات المتوافرة حالياً.

وبحسب تقرير نشره موقع “سينس ديلي” أمس الإثنين، فإن المركب الجديد، المعروف باسم “المركب 10″، هو ثمرة نحو عقدين من الأبحاث التي قادتها البروفيسورة أورسولا كويترير، حيث يستهدف بروتيناً يدعى GRK2، أظهرت الدراسات أن تراكم شكله غير النشط في الدماغ يسهم في تعطيل عمل الميتوكوندريا وزيادة إنتاج بروتين بيتا النشواني المرتبط بمرض ألزهايمر.

وبيّنت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة “Cell Reports Medicine”، أن المركب يمنع تجمع جزيئات GRK2 الضارة داخل الخلايا العصبية، ما يساعد على تحسين إنتاج الطاقة الخلوية وتقليل ترسبات بيتا النشواني، والحفاظ على صحة الخلايا العصبية، الأمر الذي انعكس بإبطاء تدهور الدماغ لدى الفئران المعالجة.

كما أظهرت التجارب فوائد إضافية للمركب شملت تحسين وظائف القلب، والتخفيف من بعض مظاهر التقدم في السن، حيث لاحظ الباحثون انخفاضاً في ظهور الشيب لدى الحيوانات التي تلقت العلاج.

وأكد الباحثون أنهم استكملوا مرحلة البحث الأساسي، وسجلوا براءة اختراع للمركب، ويعملون حالياً على إيجاد شريك صناعي لتطويره وتحضيره للتجارب السريرية المستقبلية، مشيرين إلى أن الجمع بين هذا العلاج والأدوية الحالية، قد يوفر نتائج أفضل للمرضى ويحسن جودة حياتهم.

يُعدّ مرض ألزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعاً في العالم، ويتسبب بتدهور تدريجي في الذاكرة والقدرات الإدراكية، فيما تقتصر العلاجات المتوافرة حالياً على إبطاء تطور الأعراض لفترات محدودة دون التوصل إلى علاج شافٍ للمرض.