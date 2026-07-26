بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها اليوم بمسابقة الخيول العربية المسجلة

ريف دمشق-سانا



تُختتم اليوم الأحد بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة، في ملعب النخبة الدولي بنادي الفروسية المركزي في الديماس بريف دمشق، وذلك بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة.‏



وتتوزع المنافسات اليوم على 9 فئات تشمل أمهاراً بعمر سنة وسنتين، وبعمر ثلاث سنوات، ومهرات بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، وأفراساً بعمر (4 – 6 سنوات)، وبعمر 7 سنوات وما فوق، وأحصنة بعمر (4 – 6 سنوات) وبعمر 7 سنوات فما فوق.



وكانت منافسات اليوم الثاني من البطولة، أمس انتهت بفوز الجواد جوهر لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، حيث حصل على 18 نقطة من قبل لجنة التحكيم متقدماً بفارق 8 نقاط عن الجواد معروف السلمان لأغيد شحادة، بينما جاء الجواد غازي لنادي الفروسية المركزي بالمركز الثالث ب 4 نقاط.



وفازت الفرس أميرة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس، بعد حصولها على 18 نقطة متقدمة بفارق 12 نقطة عن الفرس فاتنة الهادي لجميل عقريني، والفرس رنا الأبابيل لأويس الصباغ، اللتين أحرزتا المركزين الثاني والثالث على التوالي بالرصيد ذاته من النقاط.



وأقيمت منافسات اليوم الأول للبطولة، يوم الجمعة الماضي، للأمهار على ثلاث فئات، الأولى لعمر سنة واحدة، والثانية لعمر سنتين، والثالثة لعمر ثلاث سنوات، وبالفئات نفسها أقيمت منافسات المهرات.



يذكر أن البطولة تتضمن 19 فئة في أيامها الثلاثة، وتبرز أدق تفاصيل الجمال والنسب الأصيل الذي يميز ‏الخيل العربية، ويشارك فيها نحو 170 جواداً ضمن تقسيم فني يعكس ‏خصوصية السلالات واختلاف فئاتها العمرية، حيث خُصص اليومان الأول والثاني للخيول ‏السورية الصافية، بينما خُصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة.‏

