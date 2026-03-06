شركة ناشئة تطور نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتعزيز قدرات الروبوتات

واشنطن-سانا

أسس فريق من الباحثين والمهندسين السابقين في شركة ديب مايند التابعة لغوغل، شركة ناشئة جديدة تحمل اسم Embo، ونجح في جمع تمويل استثماري أولي بقيمة 100 مليون دولار بهدف تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مخصصة لتعزيز قدرة الروبوتات على التفاعل مع البيئة المحيطة.

وبحسب تقرير نشره موقع The Information التقني، تعمل الشركة على تطوير ما يعرف بـ “النماذج العالمية”، وهي أنظمة ذكاء اصطناعي تساعد الروبوتات على فهم الواقع الفيزيائي واتخاذ قرارات حركية دقيقة في الوقت الفعلي.

وتهدف هذه النماذج إلى تمكين الروبوتات من التنبؤ بنتائج أفعالها والتنقل بأمان داخل البيئات المعقدة، ما قد يفتح المجال أمام جيل جديد من الروبوتات القادرة على أداء مهام صناعية ومنزلية متقدمة.

ويرى خبراء أن هذه التقنيات قد تعزز قدرة الروبوتات على بناء خريطة إدراكية دقيقة للبيئة المحيطة والتعامل مع المتغيرات المفاجئة، في وقت يشهد فيه قطاع الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اهتماماً استثمارياً متزايداً لتطوير تطبيقات عملية في العالم الواقعي.