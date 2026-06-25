واتساب يختبر ميزة جديدة للتنبيه من الرسائل الواردة من أرقام دولية مجهولة

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق “واتساب” على تعزيز إجراءات الحماية الرقمية لمستخدميه عبر اختبار ميزة جديدة تهدف إلى الحد من محاولات الاحتيال الإلكتروني، من خلال تنبيه المستخدمين عند تلقي رسائل واردة من أرقام دولية غير معروفة.

وذكر موقع WABetaInfo التقني في تقرير حديث أن الميزة الجديدة تعتمد على إرسال إشعار تحذيري عند وصول رسالة من رقم مسجل في دولة مختلفة عن دولة المستخدم، ما يساعد على رصد بعض أساليب الاحتيال التي تبدأ برسائل تبدو اعتيادية، مثل الإبلاغ عن تغيير رقم الهاتف أو محاولة استدراج المستخدم للتواصل.

وأوضح الموقع أن هذه الخاصية لا توفر حماية كاملة في جميع الحالات، إذ قد لا يظهر التنبيه إذا كان الرقم محفوظاً مسبقاً ضمن جهات الاتصال، أو إذا كانت الرسالة صادرة عن مستخدم حقيقي غيّر مكان إقامته أو رقم هاتفه.

وشدد على أهمية التحقق من هوية المرسل قبل التفاعل مع الرسائل الواردة من أرقام غير معروفة، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية إلا بعد التأكد من مصدرها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واتساب المستمرة لتعزيز أمن المستخدمين وحماية بياناتهم، في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيقات المراسلة.