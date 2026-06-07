تقنية مبتكرة تتيح التحكم بالروبوتات عبر الهواتف الذكية

واشنطن-سانا

طوّر علماء من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة نظاماً جديداً يتيح تحويل الهواتف الذكية إلى أدوات تحكم مباشرة بالروبوتات عن بُعد، في خطوة تهدف إلى تبسيط التفاعل مع الأنظمة الروبوتية وتوسيع نطاق استخدامها في مجالات التعليم والصناعة.

وذكر موقع TechXplore التقني أول أمس أن النظام، الذي يحمل اسم COBALT، يتيح للمستخدمين التحكم بأذرع روبوتية في الوقت الفعلي عبر تحريك الهاتف الذكي في اتجاهات مختلفة، حيث تقوم الروبوتات بمحاكاة هذه الحركات وتنفيذ مهام مثل التقاط الأشياء ونقلها وإفلاتها عبر اتصال بالإنترنت.

وأوضح الباحثون أن النظام يعتمد على واجهة استخدام بسيطة لا تتطلب أي خبرة تقنية مسبقة، ما يتيح لمختلف الشرائح، بمن في ذلك الطلاب، التحكم بالروبوتات عن بُعد بسهولة وفعالية.

وبيّن الفريق البحثي أن الهدف من تطوير هذا النظام لا يقتصر على تسهيل التحكم بالروبوتات، بل يمتد إلى جمع بيانات حركية من المستخدمين حول العالم، يمكن الاستفادة منها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء الروبوتات في تنفيذ المهام المختلفة.

وأشار الباحثون إلى أن التجارب الأولية أظهرت قدرة النظام على تعزيز التفاعل التعليمي، حيث تمكن طلاب من التحكم بروبوتات عن بُعد دون خبرة مسبقة، ما يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام هذه التقنية في التعليم والتدريب وتطوير تطبيقات العمل عن بعد في المستقبل.

ويشهد مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الجهود الرامية إلى تبسيط طرق التحكم بالأنظمة الروبوتية وجعلها أكثر إتاحة للمستخدمين غير المتخصصين.