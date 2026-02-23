“ميتا” تعزز تكامل منصاتها بإتاحة مشاركة منشورات “ثريدز” على قصص إنستغرام

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «ميتا» إطلاق ميزة جديدة في تطبيق «ثريدز»، تتيح للمستخدمين مشاركة منشوراتهم مباشرة على «قصص» إنستغرام دون مغادرة التطبيق، مع إمكانية معاينة شكل المنشور قبل نشره، في خطوة تهدف إلى تسهيل النشر المتقاطع، وتوسيع نطاق الوصول والتفاعل.

وذكر موقع TechCrunch المتخصص بأخبار التكنولوجيا أن الميزة تسعى إلى الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الواسعة لإنستغرام لدعم نمو «ثريدز»، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز ال 400 مليون مستخدم نشط شهرياً، مع استمرار ارتفاع معدلات الاستخدام اليومي عبر الأجهزة المحمولة.

وكانت «ميتا» أطلقت «ثريدز» في تموز عام 2023 كمنافس لمنصة «إكس»، معتمدةً على ربط الحسابات بإنستغرام، لتسهيل تسجيل الدخول واستيراد بيانات المتابعة، ما أسهم في تسريع انتشاره.

ومنذ إطلاقه، عملت الشركة على تعزيز التكامل بين تطبيقاتها عبر إتاحة عرض منشورات «ثريدز» على منصات أخرى تابعة لها، من بينها «فيسبوك»، ضمن توجه أوسع لتوحيد تجربة الاستخدام بين خدماتها الرقمية.