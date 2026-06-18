واتساب يختبر أداة جديدة تتيح إرسال الرسائل الصوتية مباشرة من الشاشة الرئيسية

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق واتساب على اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تسريع عملية إرسال الرسائل الصوتية عبر أجهزة أندرويد، من خلال أداة (Widget)، تتيح تسجيل وإرسال الملاحظات الصوتية مباشرة من الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو الدخول إلى المحادثات.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب اليوم الخميس، أن الميزة رُصدت ضمن النسخة التجريبية رقم 2.26.24.2 من التطبيق على نظام أندرويد، حيث لا تزال قيد التطوير ولم تُطرح بعد للمستخدمين بشكل رسمي.

وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين تسجيل رسائل صوتية مباشرة من الشاشة الرئيسية، مع إمكانية اختيار جهات الاتصال المراد إرسال الرسالة إليها، ما يختصر عدداً من الخطوات التي كانت تتطلب سابقاً فتح التطبيق والانتقال إلى المحادثة.

وبحسب المعلومات المتاحة، ستظهر الأداة بحجم افتراضي على الشاشة الرئيسية مع إمكانية تعديل حجمها لاحقاً، كما يُتوقع أن تسهم في تسريع التواصل الصوتي لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الرسائل الصوتية بشكل متكرر.

كما تشير التوقعات إلى إمكانية دعم الميزة مستقبلاً لمشاركة التسجيلات الصوتية في تحديثات الحالة، في إطار توجه واتساب لتوسيع وظائف أدوات الشاشة الرئيسية وتبسيط الوصول إلى ميزات التطبيق الأساسية.

وتعكس هذه الميزة توجه تطبيق واتساب نحو تبسيط أدوات الاستخدام وتسريع الوصول إلى وظائفه الأساسية، بما يسهم في تحسين تجربة التواصل، وتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة للرسائل الصوتية.