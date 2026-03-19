أطلس جيني جديد يرصد تغيرات خلايا الدماغ مع التقدم في العمر

واشنطن-سانا

تمكن علماء أمريكيون من إعداد أطلس جيني يعد من الأكثر تفصيلاً حتى الآن، يوضح كيفية تغير خلايا الدماغ مع التقدم في العمر، ما يسهم في فهم أمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر وباركنسون والتصلب الجانبي الضموري.

ووفقاً لما نشره معهد سالك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا عبر مجلة «Cell» العلمية، درس الباحثون أكثر من 200 ألف خلية دماغية بشكل منفرد، إضافة إلى تحليل نحو 900 ألف خلية باستخدام تقنيات التحليل الجيني المكاني لتحديد مواقعها بدقة داخل أنسجة الدماغ، ما أتاح رسم خريطة تفصيلية للتغيرات الجينية والكيميائية التي تطرأ على الحمض النووي، وتأثيرها في نشاط الجينات مع التقدم في العمر.

وأظهرت النتائج أن التغيرات المرتبطة بالشيخوخة تختلف بين أنواع الخلايا ومناطق الدماغ، مع تزايد علامات مثيلة الحمض النووي التي تتحكم في تشغيل الجينات.

كما أشارت الدراسة إلى زيادة نشاط الجينات القافزة في الخلايا الأكبر سناً، ما قد يسهم في اضطراب الوظائف العصبية.

ويغطي الأطلس ثماني مناطق رئيسية في الدماغ و36 نوعاً من الخلايا، ما يوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن توظيفها في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتغيرات الجينات، والمساعدة مستقبلاً في إبطاء تدهور الدماغ المرتبط بالعمر.