دراسة: مشاهدة الفعاليات الرياضية جماعياً تعزز الصحة النفسية وتحد من الشعور بالوحدة

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن مشاهدة الفعاليات الرياضية ضمن مجموعات ومع الأصدقاء تسهم في تعزيز الصحة النفسية وتحسين الشعور بالرفاهية، فضلاً عن الحد من الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية.

وذكر موقع “Health” المتخصص بالأخبار الصحية اليوم الخميس، أن الدراسة أجراها فريق بحثي من جامعة أنجليا روسكين البريطانية، بالاستناد إلى بيانات استطلاع حكومي بعنوان “المشاركة” شملت 7290 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 16 و85 عاماً في إنكلترا.

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة بين التفاعل الاجتماعي المصاحب لمشاهدة المنافسات الرياضية وارتفاع مستوى الرضا عن الحياة، إلى جانب انخفاض معدلات الشعور بالوحدة بين المشاركين.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين حضروا فعاليات رياضية خلال العام الماضي سجلوا مستويات أعلى من الرضا عن حياتهم مقارنة بغيرهم، كما كانوا أقل عرضة للشعور بالعزلة الاجتماعية، وهو ما يتوافق مع نتائج أبحاث سابقة أشارت إلى أن متابعة الرياضة بانتظام قد تسهم في تقليل احتمالات الإصابة بأعراض الاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن هذه الآثار الإيجابية ترتبط بما يُعرف بـ “الهوية الاجتماعية”، حيث توفر مشاهدة الرياضة فرصاً للتواصل بين أشخاص تجمعهم اهتمامات مشتركة، ما يعزز الشعور بالانتماء والدعم العاطفي ويترك انعكاسات إيجابية على الصحة النفسية.

وأشاروا إلى أن هذه الفوائد لا تقتصر على حضور المباريات في الملاعب، بل تشمل أيضاً متابعتها عبر التلفاز أو الإنترنت ضمن أجواء اجتماعية تتيح التفاعل والمشاركة، مؤكدين وجود ارتباط بين مشاهدة الرياضة جماعياً وتحسن مؤشرات الصحة النفسية، دون أن تثبت علاقة سببية مباشرة.

وكانت دراسات سابقة في مجال تصوير الدماغ أظهرت أن متابعة الأحداث الرياضية قد تنشط مراكز المكافأة، ما قد يفسر جانباً من تأثيرها الإيجابي على الحالة النفسية.