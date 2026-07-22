أنثروبيك تطلق برنامجاً لدعم أبحاث الأمراض النادرة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Anthropic إطلاق برنامج جديد لدعم الباحثين في مجال الأمراض النادرة، يتيح للمشاركين المؤهلين الحصول على رصيد استخدام يصل إلى 50 ألف دولار من منصة الذكاء الاصطناعي Claude، بهدف تسريع الاكتشافات العلمية وتحليل البيانات الطبية المعقدة وتطوير أدوات بحثية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع India Today اليوم الأربعاء أن المبادرة تأتي ضمن برنامج «الذكاء الاصطناعي من أجل العلوم» (AI for Science) الذي أطلقته الشركة العام الماضي، ويمنح الباحثين المختارين رصيداً لاستخدام نماذج Claude عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لمدة ستة أشهر، دعماً للأبحاث المتعلقة بالأمراض الوراثية النادرة وتخفيفاً لتكاليف الحوسبة.

وأوضحت الشركة أن الدعم يُقدم على شكل رصيد لاستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي وليس منحة مالية مباشرة، مبينة أن البرنامج يركز على مواجهة أبرز التحديات التي تعترض أبحاث الأمراض النادرة، ومنها محدودية البيانات، وقلة أعداد المرضى، وتشتت المعلومات الطبية، وهي عوامل تسهم في إبطاء تطوير العلاجات الجديدة.

ويتضمن البرنامج مسارين رئيسيين، يخصص الأول للعلماء والأطباء والباحثين الأكاديميين بالتعاون مع Monarch Initiative، التي تعمل على تحسين تشخيص الأمراض النادرة وفهم آلياتها، مع إتاحة أدوات تحليل متقدمة، من بينها DisMech، للمساعدة في ربط البيانات الجينية والطبية والكشف عن أوجه التشابه بين الأمراض.

أما المسار الثاني، فيستهدف شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة والباحثين العاملين على تطوير علاجات للأمراض النادرة، حيث يمكن توظيف نماذج Claude في تحليل الأهداف الدوائية، ومراجعة بيانات السلامة، وإعداد الوثائق التنظيمية، بما يسهم في تسريع مراحل تطوير العلاجات.

وأشارت الشركة إلى أن باب التقديم للبرنامج يستمر حتى الثاني من آب المقبل، على أن يحصل الباحثون الذين يقع عليهم الاختيار على أرصدة استخدام يمكن توظيفها مع نموذج Claude Opus وغيره من نماذج الشركة المخصصة لأبحاث علوم الأحياء.

ويعكس البرنامج اتساع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي، ولا سيما في المجالات التي تواجه تحديات ناجمة عن ندرة البيانات وتعقيدها، بما قد يسهم في تسريع تطوير علاجات أكثر فاعلية للأمراض النادرة.