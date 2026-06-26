كيف يؤثر الطعام المفضل على الدماغ؟ دراسة تحدد مسارات عصبية للتحكم بالقلق

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تفضيل تناول الطعام المفضل قد لا يكون مجرد سلوك مرتبط بالمتعة، بل يرتبط بآليات عصبية معقدة داخل الدماغ تُسهم في تنظيم الاستجابة للتوتر وإعادة التوازن العاطفي.

وبحسب ما نقل موقع Neuroscience News العلمي أمس الخميس عن دورية Advanced Science، فإن اللجوء إلى الأطعمة المفضلة يُعد أحد السلوكيات التي تنشّط نظام المكافأة في الدماغ وتساعد على تخفيف القلق الناتج عن التوتر المزمن، رغم أن الروابط العصبية الدقيقة بين أنظمة المكافأة والاستجابة للضغط النفسي لا تزال غير مفهومة بالكامل.

وأظهرت الدراسة، التي أُجريت بقيادة فريق بحثي من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تحديد دائرة عصبية تربط بين قشرة الفص الجبهي وخلايا عصبية في منطقة ما تحت المهاد، حيث تلعب هذه الدوائر دوراً محورياً في ربط الإحساس بالمكافأة مع تنظيم الاستجابة للتوتر.

وبيّنت النتائج أن التوتر المزمن يؤدي إلى فرط نشاط خلايا عصبية مرتبطة بإفراز هرمونات التوتر، ما ينعكس على سلوكيات شبيهة بالقلق، فيما يساهم تناول الطعام المفضل في تقليل هذا النشاط عبر تحفيز إفراز الدوبامين وتنشيط مسارات عصبية مثبطة تعيد التوازن الوظيفي داخل الدماغ.

كما أشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير يتم عبر سلسلة من التفاعلات العصبية الدقيقة التي تربط بين مناطق مختلفة من الدماغ مسؤولة عن المكافأة والتحكم الانفعالي، ما يفسر جزئياً العلاقة بين الحالة النفسية والسلوك الغذائي تحت الضغط.

وتخلص الدراسة إلى أن فهم هذه الدوائر العصبية قد يفتح المجال أمام تطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع اضطرابات القلق والتوتر، من خلال استثمار العلاقة بين نظام المكافأة في الدماغ والسلوكيات الغذائية.