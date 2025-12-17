أصغر طالبة ألمانية تلتحق بجامعة بون لدراسة الاقتصاد بعمر 12 عاماً

برلين-سانا

التحقت الطالبة الألمانية لينا هايدر، البالغة من العمر 12 عاماً، بجامعة بون لدراسة الاقتصاد، بعد أن أنهت شهادة الثانوية العامة الصيف الماضي وهي في الحادية عشرة من عمرها، لتصبح بذلك، أصغر طالبة تلتحق بجامعة في ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن هايدر قولها: “إن الدراسة الجامعية أكثر متعة وتحدياً من الدراسة المدرسية، إذ تتيح لها تنظيم وقتها بشكل مستقل والاطلاع على محتوى أكاديمي أكثر تعقيداً”، مشيرةً إلى أنها كانت تشعر بالملل خلال سنوات الدراسة المدرسية.

وأضافت لينا: إن فارق العمر بينها وبين زملائها في الجامعة لا يشكّل عائقاً، حيث تعرّفت على زملاء جدد وأصدقاء من مختلف الأعمار، ولم تشعر بالاستبعاد.

وأوضحت أنها تخطط للحصول على درجة البكالوريوس في البداية، مع احتمال متابعة الدراسة في الخارج لاحقاً، إلى جانب اهتمامها بعدة مجالات أخرى، من بينها علم الأحياء وعلم اللغة الألمانية والسياسة والمجتمع، وقد تلتحق بدورات إضافية بالتوازي مع دراستها الأساسية.

وأنهت هايدر مراحلها الدراسية خلال ست سنوات فقط، متنقلة بسرعة من الصف الأول حتى السنة النهائية في المرحلة الثانوية، وكشفت أسرتها أن شغفها بالمعرفة ظهر في سن مبكرة، حيث بدأت بطلب قراءة كتب مطوّلة منذ عامها الأول، وتمكنت من العد حتى عشرة في عامها الثاني، كما قرأت مؤلف «فاوست» وهي في الحادية عشرة من عمرها.