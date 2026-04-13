لوحة نادرة لبيكاسو تُطرح بسعر مفاجئ عبر سحب خيري

باريس-سانا

في خطوة لافتة تجمع بين الفن والعمل الخيري، سيحصل فائز محظوظ على فرصة اقتناء لوحة أصلية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، تُقدّر قيمتها بأكثر من مليون دولار، مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 يورو فقط، أي ما يعادل نحو 116 دولاراً.

وبحسب ما نقله موقع سكاي نيوز، أطلق منظمون مسابقة يانصيب بعنوان “بيكاسو مقابل 100 يورو”، تتيح للمشاركين فرصة الفوز بلوحة “رأس امرأة” (Tête de Femme) التي رسمها بيكاسو عام 1941، وذلك من خلال شراء تذكرة واحدة فقط.

وطرح القائمون على المبادرة نحو 120 ألف تذكرة، على أن يُجرى السحب غداً الثلاثاء، فيما ستُخصص كامل العائدات لدعم “مؤسسة أبحاث ألزهايمر” وتمويل الدراسات السريرية المتعلقة بالمرض في أوروبا.

وتُعد هذه المبادرة الثالثة من نوعها، إذ خُصصت عائدات النسخة الأولى عام 2013 لترميم مدينة صور التاريخية في لبنان، بينما دعمت النسخة الثانية عام 2020 برامج المياه والنظافة خلال جائحة كورونا.

وأوضح أوليفييه ويدماير بيكاسو، حفيد الفنان الراحل، أن اللوحة رُسمت في الاستوديو نفسه الذي شهد إنجاز العمل الشهير “غرنيكا”، مشيراً إلى أن قيمتها الحقيقية قد تتجاوز التقديرات الحالية.

وأكد حفيد بيكاسو أن الفائز سيكون حراً في التصرف باللوحة، سواء بالاحتفاظ بها أو عرضها أو حتى بيعها، بما يتماشى مع فلسفة الفنان في إتاحة أعماله للجمهور.

وتعود اللوحة إلى فترة إقامة بيكاسو في باريس خلال الحرب العالمية الثانية، وتعكس بأسلوبها التكعيبي ملامح مشوهة وظلالاً رمادية تعبّر عن عمق نفسي وتأمل داخلي.

وتُنظَّم هذه المسابقة من قبل شركة فرنسية تُدعى “Aider les Autres”، وهي جهة متخصصة في تنظيم مبادرات اليانصيب الخيرية، وذلك في فرنسا حيث يُقام السحب وتُطرح التذاكر، مع إتاحة المشاركة أمام المهتمين من مختلف دول العالم عبر الإنترنت.