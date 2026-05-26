وصفتها بـ”الدفاعية”.. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الإثنين، بالإضافة إلى استهداف زوارق حاولت زرع ألغام.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: “نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية في جنوب إيران لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية و”رويترز”، إلى أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى.

من جهتها، ذكرت قناة “فوكس نيوز” نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع “لم تسمه”، تأكيده أن قوات بلاده قصفت موقعاً لصواريخ سام سطح-جو في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران بطريقة مغايرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ.