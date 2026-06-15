بريطانيا تقر قيوداً جديدة على استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاماً

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، إلى جانب فرض قيود على منصات الألعاب والبث المباشر، في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الأطفال على الإنترنت.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أوضح خلال مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت بلندن أن هذه الإجراءات ستشمل منصات مثل “سناب شات” و”تيك توك” و”إنستغرام”، إضافة إلى مواقع الألعاب التي تتيح تواصل الأطفال مع الغرباء، مؤكداً أن الحظر الكامل هو “الخيار الصحيح” لحماية القاصرين.

وقال ستارمر: إن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد “الطفولة للأطفال”، وتمنحهم مزيداً من الوقت والأمان والحرية للنمو، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تنفيذ الحظر بشكل كامل لن يكون سهلاً، لكنه ضروري لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي.

وبحسب رويترز، فإن بريطانيا ستتجه إلى نموذج أكثر صرامة من الإجراءات المطبقة في أستراليا، من خلال توسيع القيود لتشمل منصات الألعاب والبث المباشر، مع إمكانية فرض قيود إضافية على المحتوى وآليات التصفح غير المحدود للمستخدمين دون 18 عاماً.

كما أوضحت الحكومة أن منصات مثل “يوتيوب” و”فيسبوك” و”إكس” ستخضع لهذه القيود، في حين لن تشمل الإجراءات تطبيقات المراسلة مثل “واتساب” و”سيغنال”، مع التوجه لفرض ضوابط أكثر تشدداً على عمليات التحقق من العمر وأنظمة حماية الأطفال.

وأشارت إلى أن تطبيق الحظر قد يتم خلال الربيع المقبل، استناداً إلى صلاحيات قانونية قائمة وإجراءات تنظيمية جديدة يُتوقع استكمالها قبل نهاية العام، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسلامة الأطفال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات متزايدة في عدد من الدول نحو تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط جدل مستمر بين مؤيدين يرون أنها تحمي القاصرين، ومعارضين يحذرون من صعوبات التنفيذ واحتمال انتقال المستخدمين إلى منصات أقل التزاماً بمعايير الحماية.