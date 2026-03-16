إرشادات أمريكية جديدة تدعو إلى فحص الكوليسترول مبكراً للوقاية من أمراض القلب

واشنطن-سانا

أصدرت جمعية القلب الأمريكية بالتعاون مع الكلية الأمريكية لأمراض القلب توصيات طبية جديدة تدعو الأطباء إلى بدء فحص مستويات الكوليسترول، وعلاج اضطرابات الدهون لدى الأشخاص في الثلاثينيات من العمر، بهدف تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في مراحل لاحقة من الحياة.

وذكر موقع Times Now أن التوجيهات المحدثة، المنشورة في مجلة Circulation العلمية، تُعد أول تحديث منذ عام 2018، وتركز على تشخيص وعلاج اضطرابات دهون الدم مثل الكوليسترول، والدهون الثلاثية التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت التوصيات أن الكوليسترول مادة دهنية يحتاجها الجسم لبناء الخلايا وإنتاج الهرمونات، إلا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) يؤدي إلى تراكم اللويحات داخل الشرايين، ما قد يسبب تضيق الأوعية الدموية، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأشارت التوصيات إلى أن اضطرابات الكوليسترول قد تبدأ في سن مبكرة، من دون ظهور أعراض واضحة، في حين تسهم عوامل مثل قلة النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والسكري في ارتفاع معدلات الكوليسترول بين الفئات العمرية الأصغر.

كما توصي الإرشادات باستخدام أداة تقييم حديثة تُعرف باسم PREVENT لتقدير خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص بين 30 و79 عاماً، إضافة إلى إجراء فحوصات إضافية مثل تحليل البروتين الشحمي ApoB الذي يوفر مؤشراً أدق على مخاطر أمراض القلب المرتبطة بارتفاع الدهون في الدم.

وتشير تقديرات جمعية القلب الأمريكية إلى أن واحداً من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، ما يعزز أهمية الكشف المبكر وتغيير نمط الحياة إلى جانب اللجوء إلى العلاج الدوائي عند الحاجة.