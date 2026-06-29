فندق صيني يعتمد على الروبوتات بالكامل لاستقبال النزلاء وخدمتهم بحلول 2027

بكين-سانا

تعتزم الصين افتتاح أول فندق في العالم يعمل بالكامل بواسطة الروبوتات، في خطوة تعكس التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في قطاع الضيافة، وذلك ضمن مشروع يُتوقع افتتاحه رسمياً عام 2027.

ووفقاً لما أورده موقع Interesting Engineering الإخباري اليوم الإثنين، يُقام الفندق على الجزيرة الغربية الاصطناعية ضمن مشروع الربط بين مدينتي شنتشن وتشونغشان جنوب الصين، بالتعاون بين شركة Pudu Robotics المتخصصة في الروبوتات، وشركة تطوير السياحة في شنتشن.

وستتولى الروبوتات مختلف الخدمات الفندقية، بما في ذلك استقبال النزلاء، وإنجاز إجراءات تسجيل الدخول، ونقل الأمتعة، وخدمات الغرف، والتنظيف، وإعداد الطعام، دون تدخل بشري مباشر.

ويضم الفندق 44 غرفة فاخرة، إضافةً إلى مطعم وصالة رياضية، ضمن منظومة خدمات ذكية تهدف إلى تقديم تجربة إقامة تعتمد بالكامل على الأتمتة والتقنيات الحديثة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع أواخر عام 2026 بعدد محدود من الغرف، على أن يُفتتح الفندق رسمياً خلال عام 2027، مع تشغيله عبر منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وروبوتات متخصصة قادرة على التكيف مع مختلف المهام والبيئات.