رصد نادر لقرش أبيض كبير في البحر الأبيض المتوسط قبالة صقلية

روما-سانا

وثّق غواصون متخصصون في الحفاظ على البيئة البحرية ظهور قرش أبيض كبير تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، في مشهد يُعتقد أنه من أندر المشاهدات المسجلة في المنطقة، وربما أول توثيق مصور من نوعه لقرش بالغ في هذه البيئة البحرية.

ووفقاً لما نقلته شبكة CNNاليوم الخميس، فقد تم تسجيل اللقطات قبالة سواحل صقلية أثناء قيام متطوعين من مؤسسة Healthy Seas ومنظمة Ghost Diving و”جمعية توثيق المواقع المغمورة بالمياه” بمهمة لإزالة شباك صيد مهجورة، تُعرف بالشباك الشبحية، من حطام سفينة بين صقلية وتونس.

وخلال عملية إزالة إحدى الشباك العالقة بالحطام، ظهر القرش الأبيض الكبير في المنطقة، ما أتاح توثيق المشهد تحت الماء أثناء تنفيذ المهمة البيئية.

وأوضح خبراء بحريون مشاركون في العملية أن هذه المشاهدة تُعد غير اعتيادية في البحر الأبيض المتوسط، مشيرين إلى ضرورة إجراء مزيد من التحليل العلمي قبل التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن دلالاتها البيئية.

ويُنظر إلى هذا الرصد على أنه مؤشر مهم يستدعي مزيداً من الدراسة حول وجود وتوزع هذا النوع من القروش في المنطقة، في ظل محدودية البيانات المتوفرة حوله في مياه المتوسط.