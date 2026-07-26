الأوغندي أوتونو ينضم إلى قائمة المرشحين لمنصب الأمين العام ‏للأمم المتحدة

نيويورك-سانا
انضم المسؤول الأممي السابق الأوغندي أولارا أوتونو إلى السباق على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليصبح المرشح السابع لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في الـ31 من كانون الأول 2026.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المنظمة الدولية أبلغت، أمس السبت، الدول الأعضاء بترشح أوتونو البالغ من العمر 75 عاماً بعد تقديم أوغندا ترشيحه.
وشغل أوتونو منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2005، في عهد الأمين العام الأسبق كوفي أنان، كما تولى مهمة مبعوث أوغندا لدى الأمم المتحدة، ومنصب وزير خارجية بلاده لفترة وجيزة.
وتضم قائمة المرشحين لخلافة أنطونيو غوتيريش، كلاً من ميشيل باشليه (تشيلي)، وماريا فرناندا إسبينوزا (الإكوادور)، ورافاييل غروسي (الأرجنتين)، وريبيكا غرينسبان (كوستاريكا)، وكارولين رودريغيز-بيركيت (غويانا)، وماكي سال (السنغال).
ومن المقرر أن تجري الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في الثلاثين من الشهر الجاري أول تصويت سري ومغلق لتحديد تفضيلاتها بشأن المرشحين.
وكان غوتيريش الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، تولى منصبه في ولايته الأولى في الأول من كانون الثاني عام 2017، وتمت إعادة انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات بدءاً من الأول من كانون الثاني عام 2022 .