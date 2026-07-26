الأوغندي أوتونو ينضم إلى قائمة المرشحين لمنصب الأمين العام ‏للأمم المتحدة

نيويورك-سانا‏

انضم المسؤول الأممي السابق الأوغندي أولارا أوتونو إلى السباق ‏على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليصبح المرشح السابع ‏لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في الـ31 من كانون الأول 2026.

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وذكرت وكالة فرانس برس أن المنظمة الدولية أبلغت، أمس ‏السبت، الدول الأعضاء بترشح أوتونو البالغ من العمر 75 عاماً ‏بعد تقديم أوغندا ترشيحه.‎

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وشغل أوتونو منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل ‏الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة في الفترة الممتدة من ‌‏1997 إلى 2005، في عهد الأمين العام الأسبق كوفي أنان، كما ‏تولى مهمة مبعوث أوغندا لدى الأمم المتحدة، ومنصب وزير خارجية بلاده لفترة وجيزة‎.‎

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وتضم قائمة المرشحين لخلافة أنطونيو غوتيريش، كلاً من ميشيل ‏باشليه (تشيلي)، وماريا فرناندا إسبينوزا (الإكوادور)، ورافاييل ‏غروسي (الأرجنتين)، وريبيكا غرينسبان (كوستاريكا)، وكارولين ‏رودريغيز-بيركيت (غويانا)، وماكي سال (السنغال)‌‎.‎

ومن المقرر أن تجري الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن ‏الدولي في الثلاثين من الشهر الجاري أول تصويت سري ومغلق ‏لتحديد تفضيلاتها بشأن المرشحين‎.‎

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وكان غوتيريش الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، تولى منصبه في ‏ولايته الأولى في الأول من كانون الثاني عام 2017، وتمت إعادة ‏انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات بدءاً من الأول من كانون ‏الثاني عام 2022 .‏