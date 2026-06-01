غوغل تطلق خاصية عرض صور الشوارع القديمة منذ 2007 عبر خرائطها

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة لمستخدمي خرائطها، تتيح العودة بالزمن لاستعراض صور قديمة للشوارع والأحياء تعود إلى عام 2007، عبر خدمة “ستريت فيو”.

وذكر موقع “Popular Science” التقني الأمريكي أول أمس، أن الميزة تعتمد على الأرشيف الضخم الذي جمعته سيارات “ستريت فيو” التابعة لغوغل على مدى السنوات، حيث توثق التغيرات العمرانية والاجتماعية للمدن، وتتيح للمستخدمين مقارنة المشاهد الحالية بتلك التي التُقطت في فترات سابقة من الموقع الجغرافي نفسه.

كما تتيح الميزة للمستخدمين استعراض صور الموقع ذاته عبر سنوات مختلفة، من خلال سحب أيقونة “الرجل الأصفر” إلى الشارع، ثم اختيار خيار “عرض المزيد من التواريخ”، ويمكن في بعض المناطق متابعة مراحل إنشاء المباني الجديدة، أو رصد تغير أنماط الحياة مثل السيارات والملابس، مع اختلاف مدى توفر الأرشيف الزمني بين منطقة وأخرى بحسب حجم التغطية التاريخية.

وكانت غوغل قد أطلقت خدمة “ستريت فيو” عام 2007، ومنذ ذلك الحين عملت على جمع صور متتابعة لنفس المواقع حول العالم، لتشكّل أرشيفاً بصرياً واسعاً يوثق التحولات الجغرافية والعمرانية عبر الزمن.

ولا تقتصر أهمية الميزة على الجانب الترفيهي، إذ تُعد أداة مفيدة للباحثين في مجالات التخطيط العمراني، ودراسة التغيرات البيئية والاجتماعية.