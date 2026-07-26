أكسيوس: ترامب وجه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ هجمات ‏جديدة على إيران

واشنطن-سانا‏

كشف موقع أكسيوس الأخباري الأمريكي اليوم الأحد، أن ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه الجيش الأمريكي بعدم ‏تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران، في خطوة تهدف إلى إتاحة ‏المجال أمام الجهود الدبلوماسية‎.‎

وأضاف الموقع أن ترامب رفض قبل أيام، التصديق على ‏خطط لشن مزيد من الضربات على إيران، وأوعز إلى الجيش ‏بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة‎.‎

وأوضح أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط عسكرية ‏تحسباً لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ‏استدعت التطورات ذلك‎.‎

وأشار الموقع إلى أن قرار ترامب يعكس رغبته في منح المسار ‏الدبلوماسي فرصة إضافية، إلى جانب قناعته بأن الضربات ‏الأمريكية التي نُفذت حتى الآن حققت أقصى درجات فعاليتها، ‏ما لم تتخذ الإدارة قراراً باستئناف عمليات عسكرية واسعة ‏النطاق‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس السبت أنه لم يتخذ قراراً ‏بعد ‏بشأن شنّ ضربات أوسع ضد إيران، مشيراً إلى أن ‏الأولوية في ‏التعامل معها هي للمحادثات.‏