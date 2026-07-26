أكسيوس: ترامب وجه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ هجمات ‏جديدة على إيران

واشنطن-سانا
كشف موقع أكسيوس الأخباري الأمريكي اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران، في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وأضاف الموقع أن ترامب رفض قبل أيام، التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات على إيران، وأوعز إلى الجيش بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة.
وأوضح أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط عسكرية تحسباً لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا استدعت التطورات ذلك.
وأشار الموقع إلى أن قرار ترامب يعكس رغبته في منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، إلى جانب قناعته بأن الضربات الأمريكية التي نُفذت حتى الآن حققت أقصى درجات فعاليتها، ما لم تتخذ الإدارة قراراً باستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس السبت أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن شنّ ضربات أوسع ضد إيران، مشيراً إلى أن الأولوية في التعامل معها هي للمحادثات.