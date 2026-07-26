“ميتا” توسع قدرات مساعدها الذكي بمهام مستقلة وتفاعل أكثر تخصيصاً

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا” إطلاق مزايا جديدة لمساعدها المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح له تنفيذ عدد من المهام بصورة أكثر استقلالية، عبر فهم احتياجات المستخدم وسياق استخدامه، وتقديم خدمات دورية دون الحاجة إلى تلقي أوامر متكررة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المساعدات الذكية الشخصية.

وذكر موقع The Verge التقني في تقرير نشره أمس السبت، أن التحديثات الجديدة لمساعد “ميتا إيه.آي” تعتمد على نموذج “Muse Spark 1.1″، ما يمنحه قدرة أكبر على تنفيذ المهام متعددة الخطوات، مثل التخطيط والبحث وإنجاز بعض العمليات بصورة أكثر استقلالية، مع تقليل الحاجة إلى تدخل المستخدم المستمر.

وأوضحت “ميتا” أن النسخة المطورة من مساعدها الذكي صُممت لفهم سياق المستخدم، وتنفيذ مهام محددة تلقائياً، من بينها إعداد ملخصات يومية للأحداث، ووضع خطط أسبوعية للوجبات، ومتابعة أبرز الموضوعات الرائجة، إضافة إلى مهام أخرى يمكن تخصيصها وفق احتياجات كل مستخدم.

وأكدت الشركة أن المستخدمين سيواصلون الاحتفاظ بالتحكم الكامل في طريقة تفاعلهم مع النظام، مشيرةً إلى استمرار إتاحة خيارات للمحادثات الخاصة عبر وضع التصفح المتخفي، بما يسهم في تعزيز مستويات الخصوصية أثناء استخدام الخدمة.

ويأتي هذا التطور في ظل المنافسة المتسارعة بين كبرى شركات التكنولوجيا لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تنامي الاهتمام بوضع ضوابط توازن بين الابتكار وحماية خصوصية المستخدمين.