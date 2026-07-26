المصرف المركزي: انتهاء مهلة استبدال أوراق النقد ‏القديمة في الـ 30 من تموز الحالي

دمشق-سانا‏

أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال ‏الأوراق النقدية القديمة بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، ‏بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال‎.‎

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في تصريح خاص ‏لـ سانا اليوم الأحد، أنه اعتباراً من الـ 31 من تموز ‌‏2026 تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، ‏وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي ‏معاملات مالية‎.‎

وفيما يتعلق بعمليات سحب الأوراق النقدية القديمة، ذكر ‏المكتب أنها تبدأ اعتباراً من الـ 31 من تموز 2026، ‏ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا ‏المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد ‏لاستقبال طلبات السحب‎.‎

وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بين المصرف أنه ‏تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من ‏أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث ‏بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب ‏المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة وفق المكتب ‏الإعلامي‎.‎

وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية ‏القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ‏ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية ‏في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، ‏اعتباراً ‏من الـ 31 من تموز 2026، الليرة السورية الجديدة‎.‎

ودعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات ‏السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات ‏المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية‎.‎

‎ ‎

يشار إلى أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية ‏التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع ‏إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية ‏والمعاملات داخل البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في الـ 30 من ‏أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ‏ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر تموز2026‎.

‎ ‎