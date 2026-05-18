إنجاز أول مرحلة من مشروع “هورنسي 3”.. أكبر مزرعة رياح بحرية عالمياً تدخل التنفيذ

لندن-سانا

أعلنت شركة “كاديلر” الدنماركية الانتهاء من تركيب أول قاعدة دعم عملاقة ضمن مشروع “هورنسي 3” البريطاني، الذي يُعد أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله مطلع عام 2027.

ووفقاً لما أورده موقع “Marine Insight” المتخصص بأخبار القطاع البحري أول أمس، فإن القاعدة عبارة عن ركيزة فولاذية ضخمة تزن نحو 1670 طناً ويبلغ طولها 90 متراً، وهي الأولى من أصل 197 قاعدة سيتم تثبيتها ضمن المشروع الواقع قبالة السواحل البريطانية، والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2.9 غيغاواط، ما يكفي لتزويد أكثر من 3.3 ملايين منزل بالكهرباء النظيفة.

وأوضح مدير المشروع برادلي سكوت، أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من التخطيط والتصميم والتنسيق، مؤكداً أن تنفيذ مشاريع بهذا الحجم يتطلب مستوى عالياً من التعاون والدقة في التنفيذ.

وأضاف: إن هذا العقد يشكل محطة مهمة لشركة “كاديلر” في قطاع طاقة الرياح البحرية، في ظل خططها لاستخدام ثلاث سفن متخصصة لاستكمال أعمال التركيب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع عالمي ملحوظ في التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح البحرية التي تشهد نمواً متزايداً من حيث حجم الاستثمارات والمشاريع قيد التنفيذ.