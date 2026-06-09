الصين تبدأ بناء أكبر منصة فلكية في العالم لرصد نشأة الكون

بكين-سانا‏

أعلنت الصين عن انطلاق أعمال بناء أكبر مرصد فلكي في العالم على ‏قمة جبل سايشتينغ بمقاطعة تشينغهاي بهضبة التبت، على أن يكتمل ‏بحلول عام 2030، ليمثل الخطوة التالية في تطوير الفيزياء الفلكية‎.‎

ونقلت المجلة الفرنسية “جيو فرانس” المتخصصة في العلوم والطبيعة ‏اليوم الثلاثاء، عن صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، أن كبير ‏علماء تخطيط المواقع في المراصد الفلكية الوطنية الصينية دنغ لي تساي، ‏أكد أن المنشأة الجديدة ستضم تلسكوبات تفوق قدرتها على جمع الضوء ‏مجتمعة، قدرة مرصد مونا كيا في هاواي أحد أكبر المراصد العالمية‎.‎

وسيحوي الموقع تلسكوب “إل أو تي” البصري الكبير، وهو ثاني أقوى ‏تلسكوب في العالم بعد التلسكوب الأوروبي العملاق، بتكلفة تبلغ 2.5 ‏مليار يوان، وتلسكوب “إم يو إس تي” للمسح متعدد الأجسام بتكلفة 1.5 ‏مليار يوان، إضافة إلى عشرات الأجهزة الأصغر، ما يمكن العلماء من ‏رصد أبعد المجرات، ودراسة نشأة الكون بعد الانفجار العظيم‎.‎

وكانت الصين قد دشنت عام 2016 أكبر تلسكوب راديوي في العالم ‌‏”فاست”، كما دشنت في تموز 2023 أكبر تلسكوب راديوي شمسي ‌‏”داوتشنغ‌‎”.