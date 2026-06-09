الصين تبدأ بناء أكبر منصة فلكية في العالم لرصد نشأة الكون

بكين-سانا
أعلنت الصين عن انطلاق أعمال بناء أكبر مرصد فلكي في العالم على قمة جبل سايشتينغ بمقاطعة تشينغهاي بهضبة التبت، على أن يكتمل بحلول عام 2030، ليمثل الخطوة التالية في تطوير الفيزياء الفلكية.
ونقلت المجلة الفرنسية “جيو فرانس” المتخصصة في العلوم والطبيعة اليوم الثلاثاء، عن صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، أن كبير علماء تخطيط المواقع في المراصد الفلكية الوطنية الصينية دنغ لي تساي، أكد أن المنشأة الجديدة ستضم تلسكوبات تفوق قدرتها على جمع الضوء مجتمعة، قدرة مرصد مونا كيا في هاواي أحد أكبر المراصد العالمية.
وسيحوي الموقع تلسكوب “إل أو تي” البصري الكبير، وهو ثاني أقوى تلسكوب في العالم بعد التلسكوب الأوروبي العملاق، بتكلفة تبلغ 2.5 مليار يوان، وتلسكوب “إم يو إس تي” للمسح متعدد الأجسام بتكلفة 1.5 مليار يوان، إضافة إلى عشرات الأجهزة الأصغر، ما يمكن العلماء من رصد أبعد المجرات، ودراسة نشأة الكون بعد الانفجار العظيم.
وكانت الصين قد دشنت عام 2016 أكبر تلسكوب راديوي في العالم ”فاست”، كما دشنت في تموز 2023 أكبر تلسكوب راديوي شمسي ”داوتشنغ”.