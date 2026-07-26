خدمة جديدة من أوبن إيه آي تربط الذكاء الاصطناعي بالبيانات الصحية للمستخدمين

واشنطن-سانا

أطلقت شركة OpenAI رسمياً خدمة ChatGPT Health في الولايات المتحدة، وهي مساحة مخصصة داخل منصة ChatGPT للإجابة عن الاستفسارات الصحية، مع إمكانية تقديم إرشادات أكثر تخصيصاً عبر الاستفادة من البيانات الطبية للمستخدمين، في إطار توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت شركة OpenAI في إعلانها الرسمي عبر موقعها الإلكتروني أول أمس، أن الخدمة تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة الصحية مباشرة، كما يمكن -عند موافقة المستخدم- ربطها بتطبيق Apple Health والسجلات الطبية المدعومة من عدد من الأنظمة الصحية الأمريكية، للحصول على إجابات تستند إلى الحالة الصحية الفعلية والبيانات الشخصية.

وأوضحت الشركة أن الخدمة تستطيع، بعد الربط، الاستفادة من معلومات مثل الأدوية التي يتناولها المستخدم، ونتائج الفحوص الطبية، والزيارات العلاجية الأخيرة، وساعات النوم، والأهداف الصحية، لتقديم استجابات أكثر دقة وارتباطاً بالوضع الصحي اليومي.

ولا تقتصر وظائف ChatGPT Health على تفسير المعلومات الطبية، بل تمتد إلى دعم المستخدم في قرارات الحياة اليومية، مثل اقتراح خيارات غذائية تتوافق مع حالته الصحية أو أنشطة مناسبة وفق سجله الطبي، إلى جانب إتاحة متابعة المؤشرات الصحية، واستعراض السجلات الطبية والمحادثات السابقة المتعلقة بالصحة.

وأشارت OpenAI إلى أن الخدمة أصبحت متاحة للمستخدمين المؤهلين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر داخل الولايات المتحدة، سواء للحسابات المجانية أو المدفوعة، عبر نسخة الويب وتطبيق iOS، فيما لا تزال غير متوافرة على منصة Codex.

وأضافت الشركة أن نموذج GPT-5.6 Sol حقق نتائج متقدمة في اختبارات HealthBench Professional المخصصة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، متفوقاً على نماذج سابقة في معايير تشمل دقة الإجابات، ووضوحها، واكتمال المعلومات، ومدى مساعدتها للمستخدمين في اتخاذ قرارات صحية مناسبة.

يذكر أن هذه الخدمة وفق بيان الشركة صممت لتكون أداة مساعدة تقدم معلومات وإرشادات مدعومة بالسياق، ولا تعد بديلاً عن التشخيص الطبي أو الاستشارة المباشرة مع الأطباء المختصين.