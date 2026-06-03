مترو موسكو يحتضن حفلات زفاف ضمن توجه لتحويل المرافق العامة إلى فضاءات اجتماعية

موسكو-سانا

شهدت محطة مترو ماياكوفسكايا في العاصمة الروسية إقامة ثلاثة مراسم زفاف في ليلة واحدة، ضمن مشروع «عناوين السعادة الجديدة» الذي أطلقه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بهدف إقامة حفلات الزواج في مواقع غير تقليدية داخل المدينة.

ووفقاً لما نقلت وكالة «فرانس برس» أمس الثلاثاء، تأتي هذه الفعاليات في إطار توجه بلدية موسكو إلى تنويع أماكن تسجيل الزواج وإضفاء طابع احتفالي مختلف على المناسبات الاجتماعية، حيث باتت محطات المترو أحد أبرز هذه المواقع.

وقال ماكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة: إن المحطة شهدت منذ عام 2021 زواج 109 أزواج، ما يعكس استمرار الإقبال على هذا النوع من المراسم التي تقام داخل بيئة المترو خلال ساعات الليل.

من جانبها، أوضحت أنستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أن هذه الفعاليات اختتمت موسم الزفاف الربيعي، مع توقع إقامة سبع حفلات إضافية قبل نهاية العام تحت أقواس المحطة.

وأضافت: إن مراسم الزواج تُقام بين الساعة الثانية والرابعة فجراً لتفادي ازدحام الركاب، حيث تُزين الأرصفة بديكورات خاصة، فيما تمر القطارات أثناء الاحتفال، مع إتاحة جلسات تصوير للعروسين بعد استكمال إجراءات التسجيل.

كما أكدت السلطات أن محطة مترو سوكولنيكي ستنضم إلى المواقع المخصصة للمشروع خلال العام الجاري، في خطوة تعزز توسع التجربة داخل العاصمة.

ويأتي هذا التوجه بهدف تحويل مرافق النقل العام بموسكو إلى فضاءات اجتماعية وثقافية تستضيف فعاليات مدنية متنوعة.