دراسة: القهوة تغير إدراك مذاق الطعام عبر تأثيرها في خلايا التذوق

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول القهوة قد يغير طريقة إدراك الإنسان لمذاق بعض الأطعمة، نتيجة تأثير الكافيين في آلية عمل خلايا التذوق داخل اللسان، وليس بسبب تغير مكونات الطعام، ما يفسر اختلاف الإحساس بالنكهات بعد شرب القهوة.

وذكر موقع EurekAlert العلمي أول أمس، أن الدراسة التي نشرت في الثاني من تموز الجاري في مجلة BME Frontiers، أجراها باحثون من جامعة شيآن جياوتونغ الصينية، حيث طوروا نموذجاً حيوياً يحاكي براعم التذوق البشرية لدراسة تأثير الكافيين في الإحساس بالنكهات.

وطور الباحثون نموذجاً مخبرياً لبراعم التذوق البشرية مزوداً بأقطاب كهربائية دقيقة ثلاثية الأبعاد، ما أتاح مراقبة النشاط الكهربائي لخلايا التذوق عند تعرضها للكافيين ومختلف النكهات بدقة.

وأظهرت النتائج أن الكافيين أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط الأساسي لخلايا التذوق، إذ ارتفع إلى نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالحالة الطبيعية، ما يشير إلى أن القهوة لا تغير خصائص الطعام، وإنما تؤثر في الطريقة التي تعالج بها خلايا التذوق الإشارات الحسية.

وبيّنت الدراسة أن الكافيين يعزز الإحساس بالطعم المر والحامض والمالح، إضافة إلى طعم “الأومامي” المرتبط بالأطعمة الغنية بالبروتين، في حين لم يظهر تأثيراً كبيراً في استجابة الخلايا للطعم الحلو، الأمر الذي قد يجعل بعض الحلويات تبدو أقل حلاوة بعد تناول القهوة.

وتوفر هذه النتائج فهماً أعمق لتفاعل المركبات الموجودة في المشروبات مع الجهاز الحسي لدى الإنسان، وقد تسهم مستقبلاً في تطوير أطعمة ذات مذاق محسّن، وتصميم أدوية أقل مرارة، وابتكار تقنيات أكثر دقة لتقييم النكهات.