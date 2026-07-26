مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا

IMG 20260726 140141 894 مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، ومبادرة سيجما “SIGMA”، سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.

IMG 20260726 140142 033 مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح الوفد الأوروبي إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا، كوسيلة مهمة للاستفادة من الخبرات الأوروبية، كما استعرض أولويات الوزارة في مجالات الإصلاح المالي، وتطوير الإدارة المالية العامة، والإصلاح الضريبي، وإدارة الدين العام، وتعزيز الحوكمة، بما يدعم بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشارت إلى أن مبادرة “SIGMA” استعرضت مجالات الدعم الفني التي يقدمها للمؤسسات الحكومية، ولا سيما في مجال تطوير الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول جهود سوريا في مكافحة الجرائم المالية، وتحديد عدد من أولويات الدعم الفني، كما سيتم التنسيق من خلال إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين لإعداد خطة عمل مشتركة تسهم في تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتُعد مبادرة “سيجما” نتاج تعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ‎(OECD)‏ والاتحاد الأوروبي، وتقدم الدعم الاستشاري والفني للمفوضية الأوروبية ‏في تخطيط وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة، ولا سيما في مجالات الخدمة المدنية ‏وإدارة الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المالية العامة.

IMG 20260726 140142 029 مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا
IMG 20260726 140142 217 مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا
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