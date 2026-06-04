دراسة علمية: الكركمين يعزز فعالية علاج أمراض اللثة ويحسن صحة الفم

برازيليا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم قد تسهم في تعزيز فعالية علاج التهاب دواعم السن، وهو أحد أكثر أمراض اللثة شيوعاً، وذلك عبر خصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا.

وبحسب ما نقل موقع “لينتا.رو” الروسي اليوم الخميس، فقد أجرى علماء من جامعة ساو باولو في البرازيل دراسة بينت أن التهاب دواعم السن ينشأ نتيجة التهاب مزمن وعدوى بكتيرية تؤدي إلى تدمير الأنسجة الداعمة للأسنان، مشيرين إلى أن الكركمين أظهر قدرة على تثبيط البكتيريا المسببة للمرض، بما في ذلك Porphyromonas gingivalis وAggregatibacter actinomycetemcomitans.

وأوضحت النتائج أن استخدام الكركمين موضعياً على شكل هلام تحت اللثة يساهم في الحد من نشاط البكتيريا الممرضة، نظراً لخصائصه المضادة للالتهاب والأكسدة والميكروبات.

كما بيّنت التجارب أن دمج الكركمين مع العلاج الضوئي قد يعزز فعاليته العلاجية، إذ يؤدي تعريضه للضوء المرئي إلى زيادة إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية، ما يسهم في تدمير البكتيريا وتقليل الالتهاب بشكل أكبر مقارنة بطرق التنظيف الميكانيكي التقليدية لجذور الأسنان والجيوب اللثوية.

وتشير مجمل النتائج إلى أن الكركمين قد يشكل خياراً علاجياً واعداً في دعم صحة الفم واللثة، غير أن الخبراء يؤكدون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات السريرية الواسعة لتأكيد فعاليته وسلامته قبل اعتماده ضمن البروتوكولات العلاجية المعتمدة.