آبل توسّع خدمات المتابعة الرياضية بإضافة Apple Sports إلى CarPlay

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “آبل” عن تحديث جديد لتطبيقها الرياضي “Apple Sports” على أجهزة آيفون، يتضمن إضافة دعم لتقنية “CarPlay”، إلى جانب تحسينات موسعة على ميزات تتبع سباقات الفورمولا 1، بما يتيح للمستخدمين متابعة الأحداث الرياضية بشكل مباشر وأكثر تفاعلية عبر شاشة السيارة.

ووفقاً لما نقلته منصة “9to5mac”، المتخصصة بالبرمجيات في تقرير لها أمس الثلاثاء، فإن الإصدار 3.10 من التطبيق يُعد أول خطوة لإتاحة مزايا “Apple Sports” على نظام “CarPlay” بشكل مدمج، رغم عدم توافر تطبيق مستقل على المنصة، حيث جرى إدراج أدوات مصغّرة جديدة مثل “الفرق” و”البطولات”، لعرض البيانات الرياضية داخل السيارة.

ويتيح التحديث للمستخدمين إعداد الأدوات المصغّرة عبر أجهزة الآيفون من خلال إعدادات “CarPlay”، بما يسمح بإضافة الأدوات وتخصيصها وفق الفرق والدوريات المفضلة، مع إمكانية التحكم بترتيب العرض، وعدد المجموعات الظاهرة بحسب حجم شاشة السيارة.

كما شملت التحديثات تحسينات مرتبطة بسباقات الفورمولا 1، حيث أصبح بالإمكان متابعة بيانات الطقس الخاصة بكل سباق، بما في ذلك درجة حرارة الحلبة وسرعة الرياح، إضافة إلى دعم متابعة الاستعدادات لكأس العالم 2026 عبر التطبيق.

ويتوفر تطبيق “Apple Sports” بشكل مجاني على متجر التطبيقات، ويهدف إلى تقديم تجربة متابعة رياضية أكثر تكاملاً ضمن منظومة “آبل”، ولا سيما أثناء القيادة عبر نظام “CarPlay”.