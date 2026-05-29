“أورا” تطلق أصغر خاتم ذكي في العالم بميزات صحية متطورة

هلسنكي-سانا

كشفت شركة “أورا” الفنلندية المتخصصة في تطوير الأجهزة القابلة للارتداء المرتبطة بالصحة واللياقة، عن الجيل الجديد من خاتمها الذكي Oura Ring 5، مؤكدة أنه يُعد أصغر خاتم ذكي في العالم، مع تصميم أكثر نحافة وانسيابية وميزات صحية متقدمة مدعومة بتقنيات استشعار مطورة.

وذكر موقع “أندرويد بوليس” المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، أن الخاتم الجديد أصغر بنسبة 40% مقارنةً بالإصدار السابق Oura Ring 4، إذ يبلغ عرضه 6.09 مليمترات وسُمكه 2.28 مليمتر، بينما يبدأ وزنه من غرامين فقط.

ويتوفر Oura Ring 5 بمقاسات تتراوح بين 6 و13، مع تصنيف مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، إضافة إلى قدرته على مقاومة الماء حتى عمق 100 متر، علماً أن هذه النسخة مصنوعة من التيتانيوم فقط، دون إصدار السيراميك الذي توفر في الجيل السابق، إلا أن الشركة أوضحت أن الطلاء الجديد المعتمد على تقنية الترسيب الفيزيائي للبخار يمنح الهيكل مقاومة أكبر للخدوش.

ويتوفر الجهاز بعدة ألوان تشمل الفضي، والأسود، والرمادي الداكن، والفضي المصقول، إلى جانب لون ذهبي جديد أكثر إشراقاً، وآخر وردي داكن يميل إلى لون النحاس.

وأعادت “أورا” تصميم الجزء السفلي من الخاتم عبر إضافة نتوءات منخفضة الارتفاع تضم مستشعرات محسنة ومصابيح LED أكثر قوة، بهدف تعزيز التلامس مع الجلد وتحسين دقة القياسات الصحية واستقرارها، مؤكدةً أن عملية إعادة التصميم شملت المستشعرات البصرية والبطارية والبنية الداخلية للخاتم، بما يتيح أداء أكثر تطوراً مقارنةً بالأجيال السابقة.

وبالتزامن مع إطلاق الخاتم الجديد، أعلنت “أورا” مجموعة من الميزات الصحية الجديدة التي ستتوفر لجميع مستخدمي خواتم الشركة بدءاً من الجيل الثالث، أبرزها خاصية “إشارات ضغط الدم”، التي تعتمد على تحليل المؤشرات الحيوية لتنبيه المستخدم إلى احتمالات ارتفاع ضغط الدم، وميزة “التنفس الليلي”، التي توفر تقارير دورية حول مشكلات التنفس أثناء النوم وتأثيرها في جودة الراحة والنوم.

وتندرج هذه الخصائص ضمن نظام جديد يحمل اسم “Health Radar”، يهدف إلى تقديم صورة أشمل عن الحالة الصحية العامة للمستخدم وربط البيانات المتعلقة بالنوم والنشاط البدني والمؤشرات الحيوية المختلفة.

وأعلنت “أورا” كذلك إضافة أدوات لمتابعة أدوية GLP-1 وربطها ببيانات النوم والاستعداد البدني والنشاط اليومي، بما يساعد المستخدمين على فهم تأثير هذه الأدوية في حالتهم الصحية.

ومن المقرر أن تتوفر ميزات “إشارات ضغط الدم” و”التنفس الليلي” و”GLP-1 Insights” في الولايات المتحدة والهند والإمارات مع بداية شهر حزيران المقبل.