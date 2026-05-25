فرنسا على موعد مع موجة حر شديدة غير مسبوقة

باريس-سانا

رجحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية، أن تشهد البلاد موجة حر غير مسبوقة بسبب وصولها المبكر، ما ينذر بتسجيل درجات حرارة قياسية لشهر أيار.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الاثنين عن الهيئة قولها: إن هذه الموجة الحارة المبكرة، سببها قبة حرارية تتمركز فوق فرنسا، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحبس الهواء الساخن القادم من شمال إفريقيا، مرجحةً أن يبدأ تأثيرها منذ اليوم وقد تستمر على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل.

وإجمالاً، تخضع 13 مقاطعة في غرب البلاد لإنذار أصفر من موجة الحر، وهو المستوى الأول من سلم الإنذار الذي يتم تفعيله عادة، اعتباراً من الأول من حزيران.

من جهتها أوضحت الأرصاد الجوية، أن هذا هو أول إنذار أصفر من موجة حر يتم تفعيله في أيار منذ إنشاء النظام عام 2004.

وتجاوزت الحرارة ال 30 درجة، أمس الأحد، في العديد من المناطق، ومنها باريس حيث بلغت 31,9 درجة، ومن المتوقع أن تصل اليوم الإثنين إلى 35 درجة في غرب فرنسا.

