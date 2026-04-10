دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر زيادة الوزن لدى النساء لاحقاً

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن للرضاعة الطبيعية فوائد تمتد لسنوات طويلة بعد الولادة، إذ قد تسهم في تقليل زيادة الوزن لدى النساء حتى بعد عقود.

ووفقاً لموقع “MedicalXpress” العلمي، نقلاً عن دراسة لباحثين من جامعة أوسلو النرويجية، فإن النساء اللواتي أرضعن أطفالهن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اكتسبن وزناً أقل لاحقاً، مقارنة بمن أرضعن لفترات أقصر أو لم يرضعن.

وأظهرت البيانات المستندة إلى أكثر من 170 ألف امرأة، أن الفارق في الوزن قد يصل إلى نحو 6.5 كيلوغرامات أقل لدى النساء اللواتي كن يعانين من زيادة الوزن في بداية حياتهن، بين مرحلتي الشباب ومنتصف العمر، فيما بلغ الفارق نحو 3 كيلوغرامات لدى النساء ذوات الوزن الطبيعي، دون تسجيل تأثير واضح لدى من كن يعانين من نقص الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أن الرضاعة الطبيعية تزيد من استهلاك الطاقة في الجسم، ما قد يسهم في خفض الوزن على المدى الطويل، رغم احتمال زيادة الشهية لدى بعض النساء، وهو ما يفسر تفاوت النتائج.

كما أظهرت النتائج أن التأثير كان أكثر وضوحاً لدى النساء اللواتي أنجبن بعد عام 1980، ما قد يعكس تغيرات في أنماط التغذية والرضاعة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مهمة في مجال الصحة العامة، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من السمنة وأمراض القلب مستقبلاً، مؤكدين أن العلاقة تبقى ارتباطية وتتأثر بعوامل أخرى مثل نمط الحياة والنظام الغذائي.