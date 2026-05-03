أوبن أيه آي تعزز أمن حسابات “تشات جي بي تي” بميزة حماية متقدمة تعتمد مفاتيح المرور

أعلنت شركة “أوبن أيه آي” عن إطلاق ميزة أمنية جديدة تحمل اسم “أمان الحساب المتقدم” (Advanced Account Security) ضمن منصتي “تشات جي بي تي” و”كوديكس”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الحساسة ورفع مستوى الأمان السيبراني للمستخدمين.

ووفق ما نقل موقع TechCrunch التقني أول أمس، فإن الميزة الجديدة تأتي استجابة لتزايد المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية ومحاولات اختراق الحسابات، وخصوصاً لدى المستخدمين العاملين في مجالات تتعامل مع معلومات حساسة مثل الصحافة والبحث العلمي والقطاع المؤسسي.

وتتيح الميزة للمستخدمين خيار تفعيل طبقة حماية إضافية تعتمد على مفاتيح المرور (Passkeys) أو مفاتيح الأمان المادية، بدلاً من كلمات المرور التقليدية، بما يقلل من مخاطر التصيد الاحتيالي وسرقة بيانات الدخول.

كما تشمل التحديثات إلغاء الاعتماد على وسائل الاسترداد التقليدية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، واستبدالها بمفاتيح استرداد خاصة يحتفظ بها المستخدم، إلى جانب تحسين إدارة الجلسات النشطة وإرسال تنبيهات فورية عند رصد أي محاولة تسجيل دخول غير معتادة.

وأشارت التقارير إلى أن تفعيل هذه الميزة يؤدي إلى استبعاد محادثات المستخدم من عمليات تدريب النماذج، ما يعزز مستوى الخصوصية وحماية البيانات الشخصية والمهنية.

وحذّرت الشركة في المقابل من أن هذه الآلية تجعل المستخدم مسؤولاً بشكل كامل عن حفظ مفاتيح الوصول والاسترداد، إذ لا توجد إمكانية لاستعادة الحساب في حال فقدانها، ما يجعل الميزة عالية الأمان لكنها تتطلب إدارة دقيقة من المستخدم.

ويرى خبراء أمنيون أن هذه الخطوة تمثل اتجاهاً متصاعداً لدى شركات التكنولوجيا نحو تبني أنظمة “مقاومة التصيد”، بما يواكب المعايير المعتمدة في المؤسسات الحكومية والمالية.